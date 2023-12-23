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В МИД России назвали доказательство инсценировки событий в Буче

Захарова: отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает ее инсценировку

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Отказ предоставить России и средствам массовой информации список погибших в Буче доказывает, что это была инсценировка, которая была исполнена Украиной при помощи Вашингтона и Лондона. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Отсутствие реакции международных организаций на запросы российской стороны и средств массовой информации о предоставлении списков погибших в Буче говорит о том, что имела место некрофильская инсценировка», — сказала она.

По мнению дипломата, за основу киевские власти взяли «провокацию Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году».

Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче.

В апреле 2022 года украинские власти и некоторые иностранные СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность ВС РФ к событиям в Буче. Были распространены кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли российские военные.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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