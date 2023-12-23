Индия осудила осквернение индуистского храма в США

Генеральное консульство Индии в Сан-Франциско осудило осквернение индуистского храма Шри Сваминараян Мандир в калифорнийском Ньюарке. Об этом сообщает ТАСС.

Внешняя стена храма была исписана антииндийскими граффити, которые могли нанести активисты, вытсупающие за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

«Мы потребовали от властей США быстрого расследования и принятия оперативных мер против вандалов», — заявили в дипломатическом представительстве Индии.

Правоохранительные органы Ньюарка начали расследование по факту вандализма.

11 декабря сообщалось, что председатель Верховного суда Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд заявил, что суд поддерживает действия властей по отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Верховный судья постановил, что «восстановление государственности на союзной территории Джамму и Кашмир должно быть осуществлено в кратчайшие сроки».

Ранее в Финляндии осквернили могилы советских солдат.