Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия осудила осквернение индуистского храма в США

Генконсульство Индии призвало наказать осквернивших индуистский храм в США

close
100%
Depositphotos

Генеральное консульство Индии в Сан-Франциско осудило осквернение индуистского храма Шри Сваминараян Мандир в калифорнийском Ньюарке. Об этом сообщает ТАСС.

Внешняя стена храма была исписана антииндийскими граффити, которые могли нанести активисты, вытсупающие за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

«Мы потребовали от властей США быстрого расследования и принятия оперативных мер против вандалов», — заявили в дипломатическом представительстве Индии.

Правоохранительные органы Ньюарка начали расследование по факту вандализма.

11 декабря сообщалось, что председатель Верховного суда Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд заявил, что суд поддерживает действия властей по отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Верховный судья постановил, что «восстановление государственности на союзной территории Джамму и Кашмир должно быть осуществлено в кратчайшие сроки».

Ранее в Финляндии осквернили могилы советских солдат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами