В ХАМАС высказались о принятой Совбезом ООН резолюции по Газе

В палестинском движении ХАМАС назвали принятую резолюцию Совета безопасности Организацией Объединенных Наций (ООН) по сектору Газа недостаточной и позволяющей израильской армии продолжать боевые действия в палестинском анклаве. Об этом говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

«Принятая резолюция, которая призывает расширить и контролировать поступление гумпомощи в сектор Газа, является недостаточным шагом, не отвечающим требованиям катастрофической ситуации, которая была создана сионистской военной террористической машиной в секторе Газа», — говорится в публикации.

ХАМАС отмечает, что резолюция не включила в себя международное решение, направленное на «прекращение геноцидной войны», которую Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет против палестинцев в Газе.

»Администрация США усердно работала над тем, чтобы лишить эту резолюцию ее сути и облечь ее в эту слабую формулу, позволяющую фашистской оккупации завершить миссию разрушения в секторе Газа», — считают в ХАМАС.

До этого телеканал CNN сообщал, что Израиль предложил объявить недельную гуманитарную паузу в секторе Газа для возвращения порядка 35 заложников, удерживаемых в регионе радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.