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В ЕС раскрыли, сколько денег выделят на гуманитарные нужды в Палестине в 2024

Боррель: ЕС в 2024 выделит €125 млн на гуманитарную поддержку жителей Палестины

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Евросоюз в 2024 году планирует выделить €125 млн на гуманитарные нужды населения в Палестине. Об это говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«На следующий год ЕС выделил 125 миллионов евро на гуманитарную поддержку, чтобы обеспечить постоянную поддержку людей в Палестине, которые в ней нуждаются больше всего», — говорится в заявлении.

Высокопоставленные представители ЕС подчеркнули, что на данный момент «100% жителей Газы испытывают острую нехватку продовольствия, а четверть населения сталкивается с катастрофическим голодом».

Боррель и Ленарчич сообщили, что в 2023 году ЕС увеличил свое финансирование нуждающихся палестинцев до более чем €100 млн, из которых 46 млн предназначены для продовольственной помощи.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарное прекращение огня является единственным способом спасти Газу и обеспечить нужды жителей палестинского анклава.

Ранее в ООН приняли резолюцию о расширении гумпомощи сектору Газа.

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