Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и ликвидировать по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube.

«Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот», — сказал Риттер, отметив, что и Зеленского ликвидируют, как руководителя Румынии Николая Чаушеску.

Риттер также сравнил украинского президента с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, вспомнив о пресс-конференции Зеленского. По мнению экс-разведчика, в апреле 1945 года Гитлер выдал бы аналогичное интервью.

23 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил Владимира Зеленского об ударе, который ему могут нанести коррумпированные офицеры.

21 декабря отмечалось, что соратник Владимира Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство.

В этот же день руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Зеленский хочет продолжения конфликта с Россией.