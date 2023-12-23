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Зеленского сравнили с Муссолини и предупредили об ударе от офицеров

Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил президента Украины Владимира Зеленского об ударе, который ему могут нанести коррумпированные офицеры. Об этом он написал в социальной сети Х.

Он считает, что правлению Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, «чувствующие накал страстей». По словам экс-советника Пентагона, глава Украины вызывает все большее недовольство среди украинских военнослужащих.

«Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров», — отметил полковник.

21 декабря бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на помощь Соединенных Штатов, так как американская поддержка снижается, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта.

Соскин объяснил отсутствие интереса к Украине со стороны США тем, что американская администрация сейчас сосредоточена на других вопросах.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал конгресс дать денег Украине.

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