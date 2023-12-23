В МИД заявили о перечеркивании США возможности диалога с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти, предпринимая новые санкционные шаги, пытаются запугать партнеров России, и такие действия перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Москвой. Его слова приводятся в Telegram-канале МИД России.

Антонов отметил, что при этом большая часть объявленных Минфином решений направлена против организаций в третьих странах.

«То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов», — сказал дипломат.

По его словам, США как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями они усиливают искусственное размежевание мирового рынка и «подтачивают» статус долларовой юрисдикции в глазах глобального Юга и собственных сателлитов.

До этого сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что страны Запада ведут против Российской Федерации «ледяную войну» и участвуют в «горячей» на Украине. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что западные страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу, поэтому теперь расплачиваются за это.

Ранее в Кремле объяснили «неприкрытую демонизацию» РФ со стороны США.