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ОБСЕ ответила на вопрос о контактах с Украиной по списку «погибших» в Буче

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче

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Ronald Zak/AP

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не контактирует с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не находимся в контакте с властями Украины по этому вопросу, однако мы понимаем, что они собирают доказательства преступлений, которые были совершены в Буче и других местах в Киевской области», — сказали в ОБСЕ.

При этом в бюро подчеркнули, что Россия должна провести расследование. РИА Новости отмечает, что российская сторона неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но его так и не предоставили.

В апреле 2022 года украинские власти и некоторые иностранные СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность ВС РФ к событиям в Буче. Были распространены кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли российские военные.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что российская сторона начала проводить расследование касательно участия Великобритании в антироссийской провокации на территории Бучи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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