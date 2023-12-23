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В России заявили о «ледяной войне» с Западом

Сенатор Пушков: Запад ведет «ледяную войну» против РФ, а на Украине «горячую»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Страны Запада ведут против Российской Федерации «ледяную войну» и участвуют в «горячей» на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война».

По словам Пушкова, Запад не готовится к холодной войне с РФ, он начал ее два года назад «в самой активной форме». При этом, по мнению сенатора, западные политики начали подготовку к этому противостоянию еще в 2014 году, когда ввели первые антироссийские санкции, а с точки зрения расширения НАТО на восток — значительно раньше.

Пушков выразил мнение, что в годы «холодной войны» отношения между Западом и тогдашним СССР были «неизмеримо лучше», несмотря на случавшиеся кризисы. К примеру, Европа получала советский газ, и «никто не взрывал трубопроводы».

Сейчас же, подчеркнул сенатор, Запад ведет с Россией «ледяную войну», а на Украине участвует и в горячей.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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