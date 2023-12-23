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Трамп вызвал Байдена на серию дебатов

Трамп пригласил Байдена устроить десять раундов дебатов

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Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил президента Джо Байдена устроить десять раундов дебатов перед президентскими выборами в США. Об Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.

Ведущий спросил, готов ли Трамп участвовать в гипотетических дебатах с действующим американским президентом.

«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — предложил Трамп.

Тем не менее, кандидаты в президенты Соединенных Штатах могут отказываться от дебатов, если считают их невыгодными с точки зрения поддержки на выборах — так Дональд Трамп поступил в отношении других потенциальных кандидатов от Республиканской партии.

До этого в США призвали Верховный суд отменить запрет Трампу участвовать в местных праймериз.

По оценке журналиста из газеты The New York Times, требования раздела 3 14-й поправки конституции США «далеко не однозначны», и если Трамп не будет участвовать в голосовании, это может подвергнуть демократию еще большему риску.

Ранее в США оценили шансы Верховного суда отстранить Трампа от выборов.

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