В Дании заявили, что украинских беженцев отпустят после конфликта

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек сообщил, что украинские беженцы вернутся на родину только после окончания конфликта. Об этом сообщает Berlingske.

«Мы не собираемся делать независимое заявление о том, что каждый, кто приезжает из Украины, может остаться в Дании», — заявил Бек.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул заявил, что украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в ВСУ. Он считает, что Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, который призвал украинцев защищать свою страну.

22 декабря боец ВСУ Евгений Дикий заявил, что Украине только зимой нужно мобилизовать около 500 тысяч солдат.

В этот же день Минобороны Украины пообещало набрать нужное число людей для пополнения ВСУ.

Ранее в СНБО Украины заявили о необходимости мобилизовать всех украинцев.