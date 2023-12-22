Небензя: США занимаются продвижением интересов на Ближнем Востоке

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США предложили Совету Безопасности ООН не мешать, пока они заняты продвижением интересов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Это трагический момент для Совета, момент не триумфа многосторонней дипломатии, а огромного беспринципного шантажа, открытого пренебрежения со стороны Вашингтона страданиями палестинцев и чаяниями мирового сообщества положить этому конец», — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Российская Федерация не наложила вето на новую гуманитарную резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа, поскольку солидарна с арабскими странами. Как указал постпред, несколько стран, в том числе арабские страны, «отозвали свое соавторство». По его словам, Россия «неизменно исходит из того, что арабский мир сам способен принимать решения и нести за них всю полноту ответственности».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.