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Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

На Украине уполномоченного АМКУ Сандыгу уволили через 4 дня после назначения

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Efrem Lukatsky/AP

Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Украины Максима Сандыгу уволили через четыре дня после назначения, Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте его офиса.

«Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины», — сказано в указе.

Документ датирован 22 декабря. Сандыгу назначили на данную должность 18 декабря. Причины увольнения не называются.

Сандыга с 2021 года занимал должность заместителя председателя назначенной украинскими властями Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее правительство Украины уволило председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя.

До этого Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины.

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