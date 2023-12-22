Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Украины Максима Сандыгу уволили через четыре дня после назначения, Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте его офиса.

«Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины», — сказано в указе.

Документ датирован 22 декабря. Сандыгу назначили на данную должность 18 декабря. Причины увольнения не называются.

Сандыга с 2021 года занимал должность заместителя председателя назначенной украинскими властями Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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