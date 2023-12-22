Россия и Иран обсудили перспективы урегулирования палестинской проблемы

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ситуацию в секторе Газа. Стороны также поговорили о перспективах решения палестинской проблемы, сказано в сообщении российского дипведомства.

«Богданов поделился информацией об итогах состоявшейся 20 декабря в Марракеше шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества. Особое внимание было уделено ситуации в секторе Газа и перспективам урегулирования палестинской проблемы», — говорится в заявлении.

22 декабря президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости вмешательства третьих сил для прекращения «агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана».

В этот же день секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

До этого Владимир Путин выразил поддержку Палестине в достижении создания независимого государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, является ли подход РФ к палестино-израильскому конфликту лицемерным