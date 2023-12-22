Лавров отверг обвинения в якобы разрушении Россией культурного наследия Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО, передает РИА Новости.

По словам министра, двойные стандарты регулярно проявляются в антироссийских решениях, которые «Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам». В качестве примера он привел решения, выходящие за пределы мандата ЮНЕСКО.

«В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует», — сказал дипломат.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что украинский парламент в очередной раз направила в ЮНЕСКО обращение с просьбой исключить Россию из организации. По его словам, Рада попросила международную организацию направить на Украину миссии для оценки ущерба, якобы нанесенного культурным объектам Всемирного наследия в двух городах.

До этого глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что между Украиной и ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их Италии, Франции, Германии и Ватикану.

Ранее комитет ЮНЕСКО не согласился внести вулканы Камчатки в Список всемирного наследия.