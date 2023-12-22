У Байдена самый низкий рейтинг среди других президентов США перед попыткой переизбрания

Президент Соединенных Штатов Джо Байден имеет самый низкий рейтинг среди семи предыдущих глав американского государства перед попыткой переизбрания. Об этом сообщает исследовательская компания Gallup.

По данным социологов, рейтинг одобрения Байдена в декабре составил 39%. Поддержка Дональда Трампа во время его президентства в аналогичный период времени составляла 45%. У Барака Обамы в 2011 году рейтинг одобрения составлял 43%, Джорджа Буша-младшего – 58% (2003 год).

22 декабря Bloomberg писал, что главным элементом предвыборной кампании Джо Байдена станет представление обществу экс-главы государства Дональда Трампа в качестве угрозы демократии.

В этот же день обозреватель американской газеты Politico Джек Шафер заявил, что Байден всегда был непопулярен среди американцев, а на праймериз в 2020 году его рейтинг редко преодолевал отметку в 30%.

До этого The Washington Post сообщала, что Байден разочарован низким рейтингом и результатами проведенных недавно опросов, глава государства интересовался у своих помощников, что они делают, чтобы это исправить.

Ранее Байден предупредил о риске «потерять все» в случае победы Трампа.