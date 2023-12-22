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В Нидерландах предложили Украине помочь на пути ее вступления в Евросоюз

Премьер Нидерландов Рютте предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил премьер-министр Голландии Марк Рютте.

Рютте рассказал, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления», — написал Рютте.

22 декабря в Кремле предрекли развал Евросоюза в случае присоединения к нему Украины.

В этот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ряд стран Евросоюза и НАТО пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. По его словам, из членов ЕС соглашение пока не поддержали Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС. Он поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными. Политик призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

Ранее в Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину.

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