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Патрушев обсудил с коллегой из Израиля гуманитарные проблемы Газы

Патрушев обсудил с коллегой из Израиля пути решения гуманитарных проблем Газы

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

«Секретарь Совета Безопасности России провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа.

22 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Прежде всего Путин и Аббас рассмотрели вопросы, которые связаны с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Россия продолжит поставки в сектор Газа товаров первой необходимости.

Ранее Путин предложил Совбезу РФ обсудить биологическую безопасность в СНГ.

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