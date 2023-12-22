В Грузии пообещали вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдавии

Грузия рассчитывает на вступление в Европейский союз (ЕС) раньше Украины и Молдавии. Об этом сообщает газета «Взгляд». Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что республика заслуживала статус кандидата в ЕС и начала переговоров по данному вопросу уже в прошлом году.

Он напомнил, что Грузия опередила Украину и Молдавию по вопросам соглашений с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима.

До этого Кобахидзе отмечал, что статус кандидата на вступление в ЕС не несет для Тбилиси финансовой выгоды. По его словам, это скорее политический сигнал для страны.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее сообщалось, что Грузию собрались пригласить на саммит НАТО в Вашингтоне.