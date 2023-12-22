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Россия доставила очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил в Египет очередную партию гумпомощи для жителей Газы

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Специальный борт МЧС России прибыл в Египет, куда отправил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что российские спасатели передали представителям египетского общества Красного полумесяца более 20 т гуманитарного груза.

20 декабря спецборт Ил-76 МЧС России доставил в Египет 18 т гумпомощи для жителей Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в США сравнили ситуацию в Газе с американской кампанией во Вьетнаме.

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