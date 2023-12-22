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На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

Ермак: ряд стран ЕС и НАТО не присоединились к гарантиям безопасности Украины

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STR/NurPhoto/Reuters

Ряд стран ЕС и НАТО пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого приводит УНИАН.

В публикации отмечается, что Ермак провел совещание с представителями ЕС и НАТО. По его словам, из членов ЕС соглашение пока не поддержали Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия.

Также к декларации пока не присоединились 5 из 31 членов НАТО: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

22 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены организации могут внести изменения в текущие соглашения с третьими странами для увеличения военной поддержки Украины.

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что конгресс США может одобрить новую помощь Украине в любой день после 9 января.

Ранее сообщалось, что сенат США на каникулах продолжит согласование помощи Украине.

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