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Американист назвал последствия для США конфискации российских активов

Американист Блохин: конфисковав российские активы, США себя дискредитируют

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Конфискация замороженных российских активов не только может привести к полному разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном, но и дискредитируют США. Об этом в эфире «Радио 1» заявил американист Константин Блохин, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что такой шаг Соединенных Штатов может послужить триггером для нового витка конфронтации.

«Если они с нами так поступят, то точно в такой же ситуации может оказаться любое государство. Поэтому в этом случае Америка себя дискредитирует. Ведь раньше было престижно иметь счет в западном банке <...> А сейчас мы видим обратное. Постепенно все остальные государства будут выводить деньги из западных банков, потому что пример России будет для них показательным», — сказал Блохин.

Он добавил, что Москве есть чем ответить на столь недружественный шаг. В России размещены активы многих американских компаний, напомнил эксперт.

22 декабря Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации могут стать триггером для разрыва отношений России и США.

Он отметил, что не стал бы углубляться в негативные прогнозы. При этом, по его словам, Москва готова к любым сценариям, поэтому США не должны иметь иллюзию, что РФ обеими руками держится за дипломатические отношения с Вашингтоном.

Ранее в МИД РФ сообщили, что США хотят переложить расходы по Украине на Евросоюз.

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