Путин обсудил с президентом Палестины ситуацию в Газе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Прежде всего Путин и Аббас рассмотрели вопросы, которые связаны с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Отмечается, что Путин проинформировал Аббаса о действиях Москвы по деэскалации конфликта в Газе.

«Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что урегулирование должно проводиться на международно-правовой основе, предусматривающей создание государства Палестина в границах 1967 года. Путин поддержал палестинские власти во главе с Аббасом относительно этого плана.

Выражен настрой на дальнейшее укрепление связей РФ и Палестины.

14 декабря Путин во время своей итоговой пресс-конференции заявил, что для израильско-палестинского урегулирования нужно создать фундаментальные основы и решить вопрос создания палестинского государства. Также глава государства назвал происходящее в секторе Газа катастрофой.

Ранее Песков анонсировал международный разговор Путина.