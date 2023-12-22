В МИД РФ прокомментировали планы США по размещению ракет в Европе и Азии

Россия может ответить на развертывание в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет малой и средней дальности. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений», — сказал Рябков.

Замминистра пояснил, что США стремятся к практической реализации своих намерений по развертыванию ракет малой и средней дальности наземного базирования за пределами их собственной территории.

«Чуть ли не единственным препятствием на этом пути оставалась незавершенность разработки американским военно-промышленным комплексом перспективных вооружений соответствующего класса. Однако в последнее время заметен реальный прогресс, которого американцы достигли в этой области, и некоторые элементы таких вооружений уже эпизодически появляются, что называется, «в железе» за пределами национальной территории США, в частности в Европе», — пояснил Рябков.

По его словам, в России уже назревает момент для принятия необходимых политических решений по этому вопросу. «Наш ответ не заставит себя ждать», — заявил замминистра.

3 декабря в армии США рассказали о планах разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты.

15 декабря в МИД рассказали об ответе России на возможные ядерные испытания США.

Ранее замглавы МИД Рябков не исключил возможности военного конфликта России и НАТО.