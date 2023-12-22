Путин предложил Совбезу РФ обсудить биологическую безопасность в СНГ

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ. Об этом он заявил на оперативном совещании Совбеза, передает РИА Новости.

«Поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ – коллективной биологической безопасности», — сказал глава государства.

Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что сотрудники министерства обороны США проводили опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО).

До этого Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты выделили Украину в отдельный регион для выполнения своих биологических программ.

Ранее Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биологически опасными объектами.