В США узнали, что Израиль сбрасывал бомбы на безопасные для людей районы сектора Газа

Израиль в первые шесть недель конфликта в Палестине использовал 2000-фунтовые бомбы в районах, которые власти страны называли безопасными для гражданского населения. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Издание провело собственное расследование, в ходе которого использовала искусственный интеллект для сканирования спутниковых снимков, на которых выявили, что в южной части сектора Газа были оставлены 12-еметровые воронки, которые могли образоваться только после удара 2000-фунтовых бомб.

По информации NYT, всего на юге сектора Газа было оставлено 208 таких воронок. В армии Израиля заявили, что их целью является ликвидация ХАМАС, а вопросы удара по мирным районам они будут рассматривать позже. Также израильская сторона заявила, что принимает меры для того, чтобы гражданское население Газы получало меньше ущерба.

The New York Times сообщило, что такие бомбы являются одними из самых разрушительных в распоряжении ЦАХАЛ. Отмечается, что американская армия больше не использует подобные снаряды в густонаселенных районах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 октября стало известно, что израильская армия провела новые рейды против ХАМАС в разных частях сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль предложил ХАМАС временное перемирие.