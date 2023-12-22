Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Энергетик назвал причины противоречий в США по потолку цен на российскую нефть

Энергетик Юшков: отменив потолок цен на нефть из РФ, США признают свое бессилие

close
100%
Charlie Riedel/AP

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал просьбу американских конгрессменов отказаться от потолка цен на российскую нефть. По его мнению, Вашингтон не может пойти на такой шаг, поскольку это будет означать признание собственной ошибки.

«Американские конгрессмены, которые запросили отмену потолка цен на российскую нефть, к сожалению, не смогут изменить ситуацию. Дело в том, что Вашингтон почти никогда не отменяет ранее введенные рестрикции, даже если те не работают», — отметил Юшков.

При этом он полагает, что нововведения в части соблюдения потолка цен на сырье из РФ не отразятся на российском экспорте топлива. Организации, перевозящие нефть, готовы игнорировать все имеющиеся западные ограничения, добавил он.

20 декабря в министерстве финансов США заявили, что Вашингтон и союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть.

В ведомстве подчеркнули, что Запад начнет требовать, чтобы поставки услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Также вносятся изменения, требующие от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (страхование, фрахт и т.д.), делиться данной информацией по запросу с последующими участниками цепочки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами