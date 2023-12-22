Энергетик назвал причины противоречий в США по потолку цен на российскую нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал просьбу американских конгрессменов отказаться от потолка цен на российскую нефть. По его мнению, Вашингтон не может пойти на такой шаг, поскольку это будет означать признание собственной ошибки.

«Американские конгрессмены, которые запросили отмену потолка цен на российскую нефть, к сожалению, не смогут изменить ситуацию. Дело в том, что Вашингтон почти никогда не отменяет ранее введенные рестрикции, даже если те не работают», — отметил Юшков.

При этом он полагает, что нововведения в части соблюдения потолка цен на сырье из РФ не отразятся на российском экспорте топлива. Организации, перевозящие нефть, готовы игнорировать все имеющиеся западные ограничения, добавил он.

20 декабря в министерстве финансов США заявили, что Вашингтон и союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть.

В ведомстве подчеркнули, что Запад начнет требовать, чтобы поставки услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Также вносятся изменения, требующие от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (страхование, фрахт и т.д.), делиться данной информацией по запросу с последующими участниками цепочки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.