Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) станет неподъемным грузом для объединения и в итоге приведет к его развалу. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заявил, что в Кремле наблюдали и продолжают наблюдать за дискуссиями в ЕС по поводу возможного членства Украины. Однако он обратил внимание, что аналогичные обсуждения проходят в объединении и по поводу других стран.

«Слов много, а реально принять такую страну, как Украина, в независимости от ее территориальных проблем, в ЕС — это просто подорвет все систему Европейского союза. И трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится.», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что осознание серьезности этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

Орбан также заявлял, что в случае присоединения Украины к Европейскому союзу поддержка, которую направляют странам Центральной Европы, в том числе Будапешту, достанется Киеву.

Ранее позицию Орбана по вступлению Украины в ЕС связали с «торгом» ради своей выгоды.