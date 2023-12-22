В Словакии заявили, что все оружие мира не поможет Украине в конфликте с Россией

В Украину можно влить все деньги и оружие мира, но она не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого передает pravda.sk.

Он отметил, что у Украины нет достаточно сил для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

«Она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражения», — заявил Фицо.

22 декабря в ВСУ сообщили о необходимости мобилизовать полмиллиона человек зимой.

В этот же день на Украине назвали дату, когда в США одобрят новую помощь стране.

Ранее сообщалось, что министры обороны США и Украины обсудили усиление ВСУ.