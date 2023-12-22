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В Германии призвали украинских беженцев служить в ВСУ

Депутат бундестага Вадефул призвал украинских беженцев служить в ВСУ

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Mstyslav Chernov/AP

Украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в ВСУ. Такое мнение выразил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул, слова которого передает Die Welt.

Он считает, что Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, который призвал украинцев защищать свою страну.

«Это экстренный призыв к морали, и мы, безусловно, должны поддержать его политически. Эти люди находятся здесь, потому что идет война, и они просто обязаны внести свой вклад в прекращение этой войны», — заявил Вадефул.

22 декабря боец ВСУ Евгений Дикий заявил, что Украине только зимой нужно мобилизовать около 500 тысяч солдат.

В этот же день Минобороны Украины пообещало набрать нужное число людей для пополнения ВСУ.

Ранее в СНБО Украины заявили о необходимости мобилизовать всех украинцев.

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