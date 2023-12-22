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На Украине призвали наказывать скрывающихся от мобилизации граждан

Подоляк призвал страны лишать пособий и ВНЖ бежавших от мобилизации украинцев

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил иностранным государствам лишать украинцев пособий или вида на жительство за осознанный побег от мобилизации на родине. Его слова передает Klymenko Time.

Он поддержал идею о призыве в армию мужчин, находящихся за границей, но заметил, что для ее действия необходимо решать вопрос на уровне Генерального штаба, министерства обороны, других министерств, в частности иностранных дел.

По словам Подоляка, Украине необходимо провести консультации с правительствами других стран с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь.

Глава офиса президента Украины также предложил выработать определенный комплекс инструментов, которые позволят находящимся за границей украинцам принять решение — идти в армию или лишиться ВНЖ с пособиями.

На этой неделе немецкая газета Welt писала, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы рассчитывает призвать на военную службу мужчин в возрасте 25-60 лет, проживающих в Германии и других странах.

Издание отмечало, что Умеров дал понять, что на неявку в военкоматы будут санкции. При этом сообщалось о планах мобилизовать дополнительно от 450 000 до 500 000 военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины эту информацию опровергли.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что СМИ Германии сместили акценты при пересказывании слов Умерова, и, в действительности же он говорил о необходимости убеждать граждан в важности защиты своей страны.

Ранее президент Зеленский выступил против мобилизации женщин.

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