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Нетаньяху просил Байдена надавить на Египет, чтобы тот принял беженцев из Палестины

WP: Нетаньяху просил Байдена надавить на Египет для переселения жителей Палестины

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в октябре после начала палестино-израильского конфликта просил президента США Джо Байдена оказать давление на Египет, чтобы тот открыл границы и принял палестинцев из сектора Газа, однако получил отказ. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Через несколько дней после смертоносного нападения ХАМАС 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Байдену с просьбой: может ли он оказать давление на президента Египта, чтобы тот открыл границы своей страны и принял большую часть из более чем 2 миллионов палестинцев в Газе», — говорится в сообщении издания.

В ответ Байден заявил Нетаньяху, что эта идея не нашла отклика у египетского правительства. Каир ясно дал понять, что не заинтересован в приеме палестинских беженцев и «не играет никакой роли в их массовом перемещении», пишет газета.

Кроме того, Нетаньяху обратился с аналогичной просьбой к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и президенту Франции Эммануэлю Макрону во время их визитов в Израиль, но просьбы были отвергнуты.

Отмечается, что многие израильские чиновники по-прежнему поддерживают эту просьбу, о что подчеркивает резкие разногласия между Соединенными Штатами и Израилем по поводу будущего Газы.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет выставлять Израилю сроки ведения боевых действий против радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Ранее Байдену написали письмо с просьбой надавить на Израиль.

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