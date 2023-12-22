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В Кремле отреагировали на избрание партиями своих кандидатов для выборов президента РФ

Песков о выдвижении кандидатов ЛДПР и КПРФ: это их предусмотренное законом право

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы главы государства, все происходит в строгом соответствии с российским избирательным законодательством.

По его словам, парламентские партии реализуют свое право.

«Речь идет об избирательной кампании, каждая партия может это сделать, могут это сделать и самовыдвиженцы, законом все это предусматривается. Больше здесь сказать, наверное, нечего», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Сбор подписей граждан в его поддержку начнется 23 декабря. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла заявки от 16 кандидатов в президенты РФ.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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