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В Финляндии заявили о начале новой «холодной войны»

Министр Хаккянен: западные страны вступили в новую холодную войну с Россией

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Sergei Grits/AP

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен считает, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война». Его слова приводит издание Politico.

По словам главы ведомства, силы Запада и Украины слишком сильно переоценивают свое влияние. Министр подчеркнул, что у России есть потенциал для ведения военных действий в течение нескольких лет.

«Я думаю, что многие западные страны считали, что конфликт является краткосрочной [проблемой]. Но теперь я думаю, что в США и странах НАТО осознают, что это конец последних 30 лет [после распада СССР]. Теперь мы вступаем в своего рода новую «холодную войну», — приводит издание его слова.

В военном конфликте на Украине Финляндия выступает на стороне Киева. Недавно минобороны страны сообщило о планах передать Украине военную помощь с техникой стоимостью €106 млн.

Позже глава ЦБ Финляндии Рен призвал ЕС выделить Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM) на €80 млрд.

Ранее Финляндия подготовила план восстановления Украины.

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