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В США сообщили о ключевой фигуре в переговорах по заложникам между Израилем и ХАМАС

Bloomberg: директор ЦРУ стал ключевой фигурой в переговорах по заложникам в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс стал ключевой фигурой деятельности США по обеспечению переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных региональных чиновников.

«Челночная дипломатия Бернса, который говорит по-арабски среди других языков, быстро завоевала ему среди арабских правительств репутацию ключевого собеседника США в нынешнем кризисе», — говорится в сообщении.

Как сообщили источники, директор ЦРУ тесно сотрудничал с главой израильской разведки «Моссад» Девидом Барнеа, играл центральную роль в переговорах о паузе в боевых действиях в секторе Газа, работая вместе с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком и другими лицами.

До этого Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС недельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, включая женщин, пожилых и больных мужчин.

Ранее сообщалось, что Израиль надеется на американские дроны для поиска заложников.

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