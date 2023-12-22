На Украине назвали дату, когда в США одобрят новую помощь стране

Конгресс США может одобрить новую помощь Украине в любой день после 9 января, после Рождественских каникул. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».

8 января сенат выйдет с каникул, а на следующий день Палата представителей.

«И без преувеличения в любой следующий день может быть принято решение», — сказал Кулеба.

Он также выразил уверенность в том, что представители как Демократической партии, так и Республиканской согласятся выделить Украине помощь, конгрессмены спорят только по вопросу обеспечения безопасности границы с Мексикой.

«Общение будет происходить, и прогресс в этих переговорах есть», — добавил украинский министр.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление украинского военного потенциала и поддержку Киева со стороны западных держав.

Министры также обсудили ситуацию в зоне боевых действий и приоритеты при оказании помощи Вооруженным силам Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.