В США начали понимать, что однополярный мир во главе с Вашингтоном уже в прошлом, чем скорее в США признают новые реалии, тем лучше для них самих и всего мира. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Умные аналитики в США начали понимать, что однополярный мир с США во главе уже в прошлом… Нелегко признать новые реалии. Но чем скорее США это сделают, тем лучше для мира и для них самих», — заявил Ульянов.

Он отметил, что на данный момент пока мнение о переходе мира от однополярности к многополярности не является преобладающим в США.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Страны Запада не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу, поэтому теперь они расплачиваются за это.

Ранее китайский генерал призвал США к осторожности в поступках.