В ЦИК утвердили правила и сроки сбора подписных листов для президентских выборов

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок приема и проверки подписных листов, которые нужно собрать в поддержку кандидатов на должность президента Российской Федерации. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила в Telegram-канале.

Так, в поддержку самовыдвижения кандидата нужно представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект России должно приходиться не менее 7 500 подписей

В поддержку выдвижения кандидата политической партией нужно собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей — на один субъект страны должно приходиться не менее 2 500 подписей.

Если сбор подписей проходит за пределами России, то общее количество подписей избирателей, проживающих за границей, не может быть более 7 500 для самовыдвижения и более 2 500 — от партии.

Подписные листы должны представить в ЦИК вместе с другими документами кандидата не ранее 27 декабря 2023 года и не позднее 18:00 мск 31 декабря 2023 года.

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