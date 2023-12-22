Страны Запада не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу, поэтому теперь они расплачиваются за это. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

По его словам, если все западные политики прислушались бы к словам российского лидера, у них бы был хороший шанс избежать «военного позора», экономических последствий и геополитической изоляции вследствие отказа Украины заключать мирное соглашение с РФ.

Риттер также подчеркнул, что Запад даже не попытался понять российские требования, а вместо этого стал намеренно критиковать Россию и Путина.

На этой неделе Риттер заявлял, что политикам стран Запада стоит внимательно слушать заявления президента РФ Владимира Путина, чтобы понять позицию российских властей.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».