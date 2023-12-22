Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали причину, по которой Байден не передал Киеву оружие в начале СВО

NYP: Байден не предоставил Киеву оружие, поскольку испугался атак армии России

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом российской спецоперации и не предоставил вооружение Киеву, потому что испугался наличия ядерного вооружения у РФ. Об этом пишет The New York Post.

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — считает автор материала.

В статье отмечается, что в итоге американский лидер не предоставил для Киева оружие, потому что испугался наличия ядерного оружия у Путина.

До этого издание The Time писало, что Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружение из-за реакции российского лидера.

18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать страны НАТО. Вместе с тем дипломат отметил, что это Запад делает из Российской Федерации противника.

Ранее в НАТО признались, что начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами