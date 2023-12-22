В США назвали причину, по которой Байден не передал Киеву оружие в начале СВО

Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом российской спецоперации и не предоставил вооружение Киеву, потому что испугался наличия ядерного вооружения у РФ. Об этом пишет The New York Post.

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — считает автор материала.

В статье отмечается, что в итоге американский лидер не предоставил для Киева оружие, потому что испугался наличия ядерного оружия у Путина.

До этого издание The Time писало, что Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружение из-за реакции российского лидера.

18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать страны НАТО. Вместе с тем дипломат отметил, что это Запад делает из Российской Федерации противника.

Ранее в НАТО признались, что начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до СВО.