Нетаньяху оценил действия Израиля в конфликте с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор — «сдаться или умереть». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьера, израильская сторона не остановит войну до тех пор, пока не ликвидирует ХАМАС и освободит заложников. Он подчеркнул, что у представителей палестинской группировки есть выбор — «сдаться или умереть», другого нет.

Нетаньяху добавил, что после ликвидации ХАМАС он планирует работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа не представляет угрозы для Израиля.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.