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Финляндия подготовила план восстановления Украины

МИД Финляндии разработал план восстановления Украины на 2025-2026 годы

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Финляндии обнародовало план по восстановлению Украины на период с 2025 по 2026 год. Соответствующий документ появился на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как указано в заявлении, опубликованный документ представляет собой первую часть плана по восстановлению Украины. При этом ожидается, что вторая его часть будет подготовлена в следующем году.

«План предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента — Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах», — говорится в документе.

Также в плане перечислены несколько инициатив, направленных на исследование рынка и инвестиции. В частности, Хельсинки намерены предоставить местному экспортно-кредитному агентству Finnvera возможность вкладывать средства в вывоз товаров за границу.

Согласно данным министерства, таким образом организация сможет компенсировать потенциальные кредитные потери. В то же время финское правительство планирует увеличить капитал государственного фонда Finnfund, дополнительно выделив €25 млн ради инвестиций в развитие частного сектора Украины.

21 декабря на сайте кабинета министров Финляндии появилось заявление, согласно которому республика намерена предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму €106 млн. Эти деньги будут потрачены на закупку вооружений, которые впоследствии передадут Киеву.

Ранее в США оценили возможность использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

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