В Буркина-Фасо проведут церемонию вручения премии Владимира Путина

Церемония вручения международной премии имени президента РФ Владимира Путина «за борьбу за освобождение народов Африки» состоится в столице Буркина-Фасо 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Burkina24.

В материале указано, что 21 декабря в Уагадугу состоялась презентация данной премии. Последняя была учреждена ивуарийским писателем Сильвеном Такуэ, который также является членом общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» (SOTOVPOA).

По словам основателя организации Махамади Савадого, упомянутая награда предназначена для поощрения заслуг глав африканских государств. Речь идет о лидерах, которые ведут активную борьбу за свободу народов своих стран.

«Международная премия Владимира Путина призвана поздравить, отличить и воздать должное настоящим лидерам, которые поняли необходимость диверсификации партнерства», — пояснил он.

Также основатель организации добавил, что еще одной целью премии является выражение благодарности российскому президенту. Как сказал Савадого, Путина отличает приверженность освобождению африканских государств.

Ожидается, что церемония вручения награды продемонстрирует приверженность стран — членов Альянса государств Сахеля защите своего суверенитета. В эту организацию входят Буркина-Фасо, Нигер и Мали.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ призвали включить африканские страны в состав Совета безопасности ООН.