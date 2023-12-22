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Израиль может снизить интенсивность боевых действий в Газе

Белый дом: Израиль согласен снизить интенсивность боевых действий в Газе

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AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Иерусалим утверждает, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Он подчеркнул, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций.

До этого шесть членов Демократической партии в Палате представителей США, связанных с вопросами национальной безопасности, направили письмо президенту Джо Байдену с требованием увеличить усилия по «немедленному и значительному изменению» военной стратегии Израиля в борьбе с ХАМАС.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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