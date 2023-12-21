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В Белом доме оценили возможность использования активов РФ

США считают преждевременным говорить об использовании активов РФ для Украины

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Depositphotos

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов Российской Федерации для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби считает, что о подобном еще слишком рано говорить. Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривает ли американская администрация возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Он подчеркнул, что администрация президента США все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.

До этого стало известно, что администрация американского президента начала срочные переговоры с партнерами о применении заблокированных российских активов общей суммой более $300 млрд для военной поддержки Украины.

Некоторое время назад газета The New York Times писала, что американские чиновники могут конфисковать замороженные на Западе российские активы, если конгресс не договорится о предоставлении помощи Киеву.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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