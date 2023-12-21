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США начали переговоры с союзниками о замороженных активах РФ для Украины

США начали переговоры с союзниками о заблокированных активах РФ для Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с партнерами о применении заблокированных российских активов общей суммой более $300 млрд для военной поддержки Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

«США и Европа рассматривают российские активы для помощи Украине, поскольку финансирование иссякает», — указывается в материале.

Согласно информации издания, обсуждения начались в связи с ослабевающей финансовой поддержкой республики.

Некоторое время назад газета The New York Times писала, что американские чиновники могут конфисковать замороженные на Западе российские активы, если конгресс не договорится о предоставлении помощи Киеву.

Позднее чиновники США предложили странам «Большой семерки» сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине.

Ранее сообщалось, сколько активов ЦБ России заморожено на Западе.

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