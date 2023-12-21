США начали переговоры с союзниками о замороженных активах РФ для Украины

Администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с партнерами о применении заблокированных российских активов общей суммой более $300 млрд для военной поддержки Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
«США и Европа рассматривают российские активы для помощи Украине, поскольку финансирование иссякает», — указывается в материале.
Согласно информации издания, обсуждения начались в связи с ослабевающей финансовой поддержкой республики.
Некоторое время назад газета The New York Times писала, что американские чиновники могут конфисковать замороженные на Западе российские активы, если конгресс не договорится о предоставлении помощи Киеву.
Позднее чиновники США предложили странам «Большой семерки» сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине.
Ранее сообщалось, сколько активов ЦБ России заморожено на Западе.