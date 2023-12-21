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В Чехии сообщили о выгоде от конфликта на Украине

В Чехии сообщили, что страна получает выгоду от конфликта на Украине

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Marko Drobnjakovic/AP

Уполномоченный правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный заявил, что государство получило выгоду от поддержки Киеву, получая выплаты от союзников по Североатлантическому альянсу за передачу техники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше. Так оно и есть», — сказал Копечный.

Чиновник также заявил, что Чехия не выделяла из бюджета средства на военную помощь Украине, а лишь получала их от Дании, Нидерландов и США. Он отметил, что Дания и Нидерланды в 2023 году передали Чехии свыше 1,5 миллиарда евро.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время летнего контрнаступления не смогли выполнить поставленные перед ними задачи и понесли большие потери. По словам Павела, украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. На передовой больше нет существенного продвижения, зато имеются большие потери в людях и технике. Одной из основных причин неудач ВСУ президент Чехии посчитал недостаточную поставку Западом вооружений и оборудования Киеву.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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