Россия ответит на захват спецслужбами Латвии «Дома Москвы» в Риге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровой заявила, что захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге стал актом государственного бандитизма. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Захарова заявила, что в четверг, 21 декабря. представители спецслужб Латвии ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи, проводят допросы.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей», — заявила она.

По ее словам, необходимые выводы будут сделаны, последуют ответные шаги.

Накануне Захарова заявила, что Россия подготовит места для россиян, которых могут депортировать из Латвии, и проработает вопросы их трудоустройства. 19 декабря обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс рассказал, что россияне, которые живут в Латвии, боятся действий местных властей.

Ранее стало известно, что Латвия может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.