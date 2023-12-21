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США и Украина будут сотрудничать в сфере радиационной безопасности

Госинспекция по ядерной безопасности Украины рассказала о новом договоре с США

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Shannon Stapleton/Reuters

Комиссия по ядерному регулированию (КЯР) Соединенных Штатов Америки и государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Об этом говорится в пресс-службе украинского регулятора.

Меморандум подписал главный государственный инспектор по ядерной безопасности Украины Олег Кориков.

Документ направлен на передачу и внедрение американского опыта в сферу украинской атомной энергетики. Специалисты из КЯР США обучат украинских коллег надзору за безопасностью ядерных установок и оценке влияния на окружающую среду радиоактивных материалов.

Несмотря на сотрудничество Вашингтона и Киева во многих сферах, в том числе военной, из США неоднократно поступают неоднозначные высказывания. Недавно американское издание Responsible Statecraft сообщило, что Украине следует смириться с потерей части территории ради урегулирования конфликта с Россией.

В статье утверждается, что власти Украины могли бы извлечь исторические уроки из событий Зимней войны 1939 года и прийти к выводу, что при определенных обстоятельствах «сдача части территории, хотя и очень болезненная, все же имеет смысл».

Ранее в США предрекли ужасный 2024 год для Украины.

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