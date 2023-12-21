Бывший президент Франции отказался назвать Депардье гордостью страны на фоне обвинений

Бывший президент Франции Франсуа Олланд отказался назвать актера Жерара Депардье гордостью Франции на фоне обвинений артиста в изнасиловании или сексуальных домогательствах. Об этом бывший глава государства заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Мы не гордимся Жераром Депардье», — заявил Олланд.

До этого сообщалось, что Жерара Депардье уже не раз обвиняли в изнасиловании или сексуальных домогательствах. В 2018 году молодая актриса Шарлотта Арно заявила, что актер два раза изнасиловал ее в своем доме в Париже. Девушка утверждала, что к Депардье она приходила для «репетиций в неформальной обстановке».

Сам Депардье в открытом письме заявил, что Арно сама пришла к нему домой и «по собственному желанию прошла к нему в спальню». Актер считает, что девушке что-то не понравилось, поэтому она подала на него заявление в полицию.

Против Депардье возбудили уголовное дело, но позже его закрыли. Однако Арно подала новую жалобу. В марте 2022 года суд заявил, что дело не закроют в связи с наличием серьезных улик, сообщало агентство Reuters.

Шарлотта Арно была одной из 13 женщин, которые обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. В апреле 2023 года французский портал Mediapart опубликовал на основе их показаний расследование. По данным портала, все инциденты происходили в период с 2004 по 2022 год.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против лишения актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основании публикаций в СМИ и призвал сохранять презумпцию невиновности.